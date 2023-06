Bei einem Unfall mit einer Tram ist ein 75-jähriger Münchner am Samstagmittag schwer verletzt worden. Der Mann fuhr mit dem Fahrrad auf der Siglstraße in Laim in Richtung Zschokkestraße. An der Kreuzung zur Ludwig-Richter-Straße verließ er den Radweg, um links abzubiegen. Dazu musste er die Trambahngleise überqueren. Zur gleichen Zeit näherte sich von hinten eine Tram, die der Radfahrer jedoch übersah. Tram und Rad stießen zusammen, der Radfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu - unter anderem ein Schädel-Hirn-Trauma und eine Kopfplatzwunde. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Rad und Tram wurden leicht beschädigt. Der Mann trug keinen Fahrradhelm. Die Münchner Polizei weist zum wiederholten Male darauf hin, dass ein Helm - wiewohl nicht vorgeschrieben - bei einem Unfall schwere Verletzungen verhüten kann.