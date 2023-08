Der Täter machte es der Polizei leicht: Zwei Mal hintereinander ist ein 23 Jahre alter Mann in eine Gaststätte im Tierpark Hellabrunn eingebrochen - immer am Samstag und immer kurz vor Mitternacht. Am dritten Samstag lagen Polizeibeamte schon auf der Lauer. Und tatsächlich kam der Einbrecher pünktlich um 23.35 Uhr. Er konnte sein Werk dieses Mal allerdings nicht vollenden, sondern wurde festgenommen.

Der Mann hatte zunächst den Tierpark-Zaun überwunden und sich dann Zugang zu der Lokalität verschafft. Da er laut Polizei bis vor Kurzem dort gearbeitet hatte, wusste er den Code eines Tresors und kam so bei jedem Diebeszug auf eine Beute von mehreren hundert Euro Bargeld. Außerdem bediente er sich noch an den Getränkevorräten.

Die Überwachungskameras hatte er überlistet, indem er sich eine Decke über den Kopf gezogen hatte. So konnte zwar seine Kleidung, nicht aber sein Gesicht erkannt werden. Dennoch wurde der Mann nach der Festnahme eindeutig identifiziert. Nach der Anzeigenerstattung wurde er auf freien Fuß gesetzt, allerdings erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Diebstahls.