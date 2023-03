In seine neue Aufgabe als Geschäftsführer des Deutschen Theaters hat er sich schon eingefunden, an seiner früheren Wirkungsstätte aber ist er nicht vergessen: Der Stadtbezirk Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln bereitet Thomas Linsmayer, dem langjährigen Kulturmanager und Leiter des Bürgersaals Fürstenried, am Samstag, 25. März, ein standesgemäßes - wenn auch etwas verspätetes - Abschiedsfest. Linsmayer, der auch zwei Jahrzehnte lang als Programmmacher und Kurator mit guten internationalen Kontakten zum Team der Pasinger Fabrik gehörte, habe für "ein anspruchsvolles, abwechslungsreiches Kulturangebot" gestanden, hieß es; viele Bürger erinnerten sich an sich an "unterhaltsame und schöne Veranstaltungen". Zum Fest für Thomas Linsmayer, das um 19 Uhr im Bürgersaal an der Züricher Straße 35 beginnt und bei dem auch der Musikkabarettist André Hartmann auftritt, sind deshalb alle Bürger eingeladen (Eintritt frei).