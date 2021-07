In die Welt der Klänge und ihrer Farben entführt die Performance „Do-Re-Mi-Ka-Do“ der niederländischen Theatergruppe de Stilte.

Zehn Stücke aus Deutschland, den Niederlanden und Israel sind zu Gast beim Festival "Kuckuck" für die Kleinsten. Sie bieten erste ästhetische Erfahrungen - an mehreren Spielorten in der Stadt.

Von Barbara Hordych

Entweder live oder gar nicht, sagten sich die Organisatorinnen von "Kuckuck", dem Theaterfestival für Anfänger. "Denn die Kleinsten wollen wir nicht vor den Bildschirm holen, mit ihnen wollen wir nicht in den digitalen Raum", erklärte Mascha Erbelding von der Sammlung Puppenspiel im Stadtmuseum bei der Vorstellung der diesjährigen Festivalausgabe. Die verlegte man - nach dem Komplettausfall im vergangenen Jahr - heuer von März auf Juli, in der Hoffnung, dass dann Vorstellungen vor Publikum möglich sein würden. Eine glückliche Entscheidung. Denn das Programm vom 9. bis 19. Juli kann live stattfinden, ausgerichtet von den gut eingespielten Partnern Schauburg, Stadtmuseum und "Elly", der Evangelischen Familienbildungsstätte Elly Heuss-Knapp. Geladen sind zehn Produktionen aus Deutschland, den Niederlanden und Israel, die Theateranfängern ab zwei Jahren erste ästhetische Erfahrungen ermöglichen - mit so unterschiedlichen Materialien wie Sand, Rettungsfolie und Knetfiguren, mit Tanz, Musik und Klang.

Einige Produktionen waren schon für das vergangene Jahr vorgesehen. Sie erzählen erste Geschichten mit kleinen Dramaturgiebögen über Konflikte und Kooperation, Streit und Versöhnung. Etwa in dem Figurentheater "Du hast angefangen! Nein du!", in dem zwei Knetfiguren, ein blaues und ein rotes Manschgerl, vor den Augen der Kinder entstehen. Sie beginnen zu streiten, über die Frage, "ob der Tag geht" oder "die Nacht kommt". Da die Figuren auf einer Drehbühne sitzen, gerät das Stück der Berliner Theatergruppe Geist nach dem gleichnamigen Bilderbuch von David McKee zu einer vergnüglichen Parabel über Perspektivenwechsel. Auch die Performance "Do-Re-Mi-Ka-Do" der niederländischen Gruppe "De Stilte" setzt widerstreitende Gefühle in Szene. Zwischen einer Tänzerin und einer Musikerin entwickelt sich ein Katz-und-Maus-Spiel, bei dem die eine tanzt, die andere Musik macht. Mal passt das zueinander, mal aber auch nicht.

Dazu geht das Festival an die frische Luft: Eine Spielburg aus umhäkelten Bällen wartet im Innenhof des Stadtmuseums auf kleine Entdecker, Open-Air-Konzerte von "Cafe Unterzucker" und dem Klassikveranstalter "Mini Musik" wenden sich an die ganze Familie.

Kuckuck - Theaterfestival für Anfänger, Fr., 9., bis Mo., 19. Juli, diverse Orte, kuckuckfestival.com