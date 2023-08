Eigenwilliger Name: Sonja Graf und Markus Hummel haben ihr Projekt "Theater des hölzernen Gelächters" genannt, Pate stand Euripides.

Wenn Sonja Graf und Markus Hummel alljährlich im Spätsommer in den Englischen Garten zu Open-Air-Vorstellungen ihres "Theaters des hölzernen Gelächters" rufen, gehört der bange Blick gen Himmel einfach dazu. Wird die Sonne lachen oder weinen? So ist das auch heuer wieder, im 25. Jahr des Bestehens dieser wunderbar eigenwilligen Zwei-Personen-Bühne. Zum Jubiläum hat Sonja Graf ein absurdes Spiel mit dem Titel "Sperlingsgewitter" geschrieben, den man besser nicht meteorologisch deuten sollte. Uraufführung ist am Samstag, 2. September, 20 Uhr, im Amphitheater im Nordteil des Englischen Gartens.

Die ganze Sache spielt in Südfrankreich, ein ambitionierter Vertreter für Bade- und Schwimmanlagen kommt ebenso vor wie Peggy Guggenheim, ein Surrealisten-Kongress und natürlich die Spatzen. Und obwohl Graf und Hummel im Wesentlichen alles alleine regeln, vom Stückeschreiben, über die Regie, die Bühnen- und Kostümbildnerei, das Soufflieren - für die Musik haben sie immer Profis mit im Team. Diesmal sorgt Talel Elkouki für den Gesang.

"Sperlingsgewitter", Theater des hölzernen Gelächters, Premiere Sa., 2. 9., 20 Uhr, Amphitheater im Nordteil des Englischen Gartens, weitere Vorstellungen So. 3., Mi. 6., Do., 7., Fr., 8., Sa., 9., sowie So., 10. 9., jeweils 20 Uhr, nur bei schönem Wetter, zudem Fr. 15., und Sa., 16. 9., im Werkhaus, Leonrodstr. 19, Eintritt ist frei, mit Voranmeldung unter 0162/425 18 92