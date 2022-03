Von Jürgen Wolfram

Im katholischen Kindergarten Sankt Maria Thalkirchen hat offenbar ein Wasserschaden zu derart starker Schimmelbildung geführt, dass die Einrichtung geschlossen werden musste. Eingestellt wurde der Betrieb bereits am vergangenen Dienstag um 15.30 Uhr, nachdem sich Vertreter des Ordinariats, Bausachverständige und Experten der Schimmelpilz-Diagnostik in einer Sitzung mit den Ergebnissen einer Raumluftmessung durch das Labor MycoLytics beschäftigt hatten. Die Messwerte seien "leider unerfreulich hoch ausgefallen", teilten die Leiterin des Kindergartens, Nadja Schulz, sowie Sylvia Nazet vom Kita-Verbund München Süd-West den Eltern mit. Der Kita-Verbund gehört zur Katholischen Kirchenstiftung St. Karl Borromäus.

Für die Mütter und Väter der betroffenen Kinder hat die Kindergarten-Schließung beträchtliche Folgen. So werden die drei betreuten Gruppen mitsamt ihrem pädagogischen Personal auf drei andere kirchliche Einrichtungen verteilt, die sich allesamt nicht in Thalkirchen befinden. Die "Bärengruppe" zieht vorübergehend in den Kindergarten Wiederkunft des Herren an der Königswieser Straße um, die "Igelgruppe" in den Kindergarten St. Karl Borromäus an der Berner Straße (beide in Fürstenried). Die "Schmetterlingsgruppe" wird in den Kindergarten St. Ansgar in der Parkstadt Solln ausgelagert. Zur Verfügung stehen dort jeweils nur Sport- und andere Nebenräume. Die Betreuungszeiten (8 bis 15.30 Uhr) immerhin sollen aufrecht erhalten bleiben. Wer sein Kind vorerst zu Hause betreuen möchte, soll es umgehend bei der Kindergarten-Leitung abmelden. Ob die Kita in Thalkirchen überhaupt noch saniert werden kann, müssen weitere Untersuchungen ergeben.

Wie Elternbeirätin Ines Lauerbach im Gespräch andeutet, macht sich unter den betroffenen Väter und Müttern eine gewisse Verärgerung breit, vor allem weil sie extrem kurzfristig über das Schimmel-Malheur informiert worden seien. Mehr zum Thema soll in einer Erklärung stehen, die das Beiratsgremium noch gemeinsam formulieren werde, kündigt Lauerbach an. Die Leitungen von Kita und Trägerorganisation haben sich bisher auf Anfrage noch nicht dazu geäußert, wie es aus ihrer Sicht in Thalkirchen längerfristig weitergehen könnte.