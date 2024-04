Mit dem Zug ins Ausland, gerne auch weiter weg: Immer mehr Urlauber verzichten wegen des Klimaschutzes auf Flugreisen und nehmen dafür gerne längere Reisezeiten in Kauf. Was die Netto-Reisezeit betrifft, sind viele europäische Metropolen dabei sogar mit der Bahn schneller zu erreichen.

Reisende sparen sich die Anreise zum Flughafen, wo man wegen des Eincheckens und der Sicherheitskontrollen mindestens zwei Stunden vor Abflug ankommen sollte. Das empfiehlt aktuell der Flughafen selbst, bei Langstrecken sollten es sogar drei Stunden sein. Die Anreise zum Airport vom Stadtzentrum aus dauert rund 45 Minuten, manchmal auch länger. Und am Ziel muss man ebenso erst einmal wieder in die Stadt kommen.

Bei Zugreisen hat man diesen Vorlauf nicht. Ein Überblick über die Reisezeiten in verschiedene Hauptstädte Europas, die Preise variieren je nach Tag und Ticketkategorie.

Paris: Vom Münchner Hauptbahnhof aus kommt man mit dem TGV umsteigefrei in fünf Stunden und 44 Minuten bis zum Gare de l' Est, der noch dazu zentral im 10. Arrondissement liegt. Täglich startet ein Zug um 6.49 Uhr in München. Mit dem ICE ist man sogar noch schneller unterwegs. Wer um 8.46 Uhr in München einsteigt, erreicht Paris binnen fünf Stunden und 27 Minuten. Allerdings muss man in Stuttgart umsteigen, dafür bleiben nur neun Minuten. Der Zug sollte also pünktlich sein.

London: Englands Hauptstadt lässt sich mit dem Zug in acht Stunden und 44 Minuten erreichen. Wer zum Beispiel den ICE um 8.46 Uhr nach Paris nimmt, erreicht mit Umsteigen in Stuttgart um 14.13 Uhr den Bahnhof Paris Est, wenn alles nach Fahrplan läuft. Dort hat man dann gut Zeit, den Eurostar nach London um 15.10 Uhr zu erwischen. Der startet am 800 Meter entfernten Bahnhof Paris Nord.

Rom: Wer den EC 83 um 9.34 Uhr nimmt, kommt nach sechs Stunden 45 Minuten um 16.19 Uhr in Bologna an. Der Anschlusszug geht dann um 16.37 Uhr weiter nach Rom. Nach insgesamt neun Stunden und sechs Minuten hat man dann den Bahnhof Termini erreicht. Viele Reisende nutzen aber lieber umsteigefrei den Nightjet der ÖBB nach Rom, der um 20.10 Uhr in München startet und sein Ziel optimalerweise um 9.10 Uhr erreicht - bei der Buchung sollte man auf den Tag achten, manche Züge sind länger unterwegs.