Von Jutta Czeguhn

Der belgische Choreograf Alexander Vantournhout hat Geckos und Eidechsen studiert, wollte wissen, wie sie es fertigbringen, an vertikalen Wänden entlang zu klettern. Der Schwerkraft zu trotzen, in der Gemeinschaft das kreative Potenzial von Hindernissen zu ergründen, darum geht es in "Foreshadow", das als Eröffnungsstück der Tanzwerkstatt Europa am Samstag, 1. August, im Muffatwerk Deutschlandpremiere feiert. Vantournhouts acht Tänzer werden sich an einer hohen Wand abarbeiten. Bewegung extrem und pur.

Detailansicht öffnen Rigoroser körperlicher Ansatz: Die Performerinnen und Performer in Jefta van Dinthers Stück "Unearth", das in der Freiheitshalle zu sehen sein wird. (Foto: Jubal Battisti)

Ein Stück also, wie geschafften für dieses praxisnahe Festival, das seit 32 Jahren den Austausch und Dialog zwischen Kreativen und Publikum möglich macht. Vom 1. bis 11. August sind hier der zeitgenössische Tanz, die performative Kunst nicht nur zu bewundern, zu konsumieren, man kommt auch ganz nah heran an seine Akteure; in einer Vielzahl an Workshops können Profis wie Laien künstlerischer Praktiken und Ästhetiken quasi mit dem eigenen Körper kennenlernen. Das Kursangebot reicht von Yoga, Feldenkrais, Pilates, über functional Warm up & Stretch bis hin zum Boxing.

International renommierte Choreografen geben Einblicke in ihren Arbeitsprozesse, zeigen, wie sich künstlerische Handschriften entwickeln, was es mit der sogenannten "Contact Improvisation" auf sich hat oder wie es bei "Voguing" auch darum gehen kann, sich für das Erleben von Lust zu öffnen. Neben dem Belgier Vantournhout zeigen auch Moritz Ostruschnjak und Dhélé Agbetou mit "Beyond Battles" eine gemeinsame Arbeit. Eine weitere Deutschlandpremiere bei der Tanzwerkstatt ist Omar Rajehs "Dance is not for us".

Tanzwerkstatt Europa, 1. bis 11. August, Muffatwerk und andere Orte, Infos unter www.jointadventures.net