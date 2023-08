Hongyun He sagt, Kalligrafie gehört zu ihrem Leben.

Hongyun He lehrt Kalligrafie und Malerei. Den Umgang mit Pinsel und Tusche übte die Chinesin von Kindheit an. Wer ihre elegante Handhaltung nachahmen will, muss eins lernen: das Gleichgewicht von Konzentration und Entspannung.