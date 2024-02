Die Stiftung Neues Konzerthaus steht in Zukunft unter weiblicher Führung. Anna Kleeblatt und Anna-Maria Behnke lösen die bisherigen Vorstände Georg Randlkofer und Hans-Robert Röthel an der Spitze ab. Randlkofer und Röthel werden den Vorstand aber weiterhin im Stiftungsrat unterstützen. Die Münchner Kulturmanagerin Anna Kleeblatt war bereits Mitglied im Vorstand und rückt nun an die Spitze, um, wie sie betont, den schon begonnenen Dialog fortzusetzen und "um Voraussetzungen zu schaffen für eine Kulturstätte, die mit international angesehenen Spielorten mithalten kann". Behnke wird stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Stiftung.