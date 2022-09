München kennt Stefan Hunstein gut. Der 1957 in Kassel geborene Schauspieler, der auch als Fotograf und Rezitator bekannt ist, war zwischen Anfang der Neunzigerjahre und 2018 mehrfach am Residenztheater und an den Kammerspielen engagiert. Nach dem Abgang von Matthias Lilienthal als Intendant der Kammerspiele schien er Lust zu haben, die Bühne, auf der er so lange als Schauspieler gestanden hatte, selbst zu leiten. Dann wurde Barbara Mundel Kammerspielintendantin, und Hunstein kehrte als Ensemblemitglied ans Schauspielhaus Bochum zurück, wo er in den Achtzigerjahren schon einmal ein Engagement hatte. Nun wird Stefan Hunstein Direktor der Abteilung Darstellende Kunst der Bayerischen Akademie der Schönen Künste in München, deren Mitglied er seit 2003 ist. In diesem Amt, das er zusätzlich zu seinem Engagement am Schauspielhaus Bochum übernimmt, folgt er auf Dieter Dorn und stellt seine erste Amtszeit unter das Motto "Schreiben für's Theater".