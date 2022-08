Der 32 Jahre alte Schwimmer, der am Sonntag auf dem Starnberger See von einem Motorboot überfahren wurde, bleibt weiter vermisst.

Von Viktoria Spinrad

Hopps, ein Junge nimmt seine Schwester huckepack, die Mutter lacht. Daneben liegt ein älteres Pärchen auf Matten im Schatten. Am Kieselsteinufer tastet sich ein Pärchen vorsichtig ins Wasser vor, ein paar Meter daneben treibt ein Mann auf einer Luftmatratze. 26 Grad zeigt das Thermometer am Montag in Starnberg, und hier, am nördlichen Ostufer des Sees, genießen die Menschen die Sommersonne. Ein paar kühlende Wolken ziehen über den Himmel, eine Möwe fiept.