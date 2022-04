Stadtwerke München:99 Millionen Euro Gewinn

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen verbucht der Konzern im Geschäftsjahr 2021 ein Plus, das nun in die kommunale Kasse fließt.

Von Joachim Mölter

Die Stadtwerke München (SMW) haben 2021 einen fast dreistelligen Millionen-Gewinn gemacht. Und das, obwohl das operative Ergebnis "in einem schwierigen Umfeld deutlich gelitten" habe, wie Florian Bieberbach feststellte, der Vorsitzende der Geschäftsführung. Nach Abzug aller Steuern kamen die Stadtwerke dennoch auf ein Plus von 99 Millionen Euro. Damit kann der kommunale Konzern wieder die rund 100 Millionen Euro in die Stadtkasse einzahlen, die vertraglich vereinbart sind. 2020 hatten die SWM vor allem wegen Wertberichtigungen ein Minus von 152 Millionen Euro verbucht, weshalb die gewohnte Überweisung ausfiel. 2021 hätten sich "verschiedene Sondereffekte" wieder positiv ausgewirkt, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht, der noch von Aufsichtsrat und Gesellschafterin, also der Stadt, genehmigt werden muss.

Laut dem Jahresabschluss ist das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (das EBITDA) im Vergleich zu 2020 um 13 Prozent gesunken, von 905 Millionen Euro auf 789 Millionen. Das Ergebnis aus dem laufenden Geschäft, das EBIT, ging sogar um mehr als ein Drittel zurück, von 414 Millionen Euro auf 260 Millionen. Dass der Umsatz im Vergleich zu 2020 um zehn Prozent gestiegen ist, von 7,5 Milliarden Euro auf 8,3 Milliarden, führten die SWM auf massiv gestiegene Energiepreise im Großhandel und an den Börsen zurück sowie auf vielfältige Auswirkungen der Pandemie. Auch der Investitionsbedarf für die Energiewende nehme zu. "Diesen Kurs möchten wir fortsetzen", versicherte Bieberbach. Er forderte aber "bessere Rahmenbedingungen aus der Bundespolitik". Trotz allem zielen die SWM weiter auf eine klimaschonende Energieversorgung. Von 2025 an wollen die Stadtwerke so viel Ökostrom selbst produzieren, wie ganz München verbraucht.