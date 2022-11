Silvia Stolz wird im kommenden Jahr Intendantin des Stadttheaters Fürth. Sie übernimmt die Nachfolge von Werner Müller, der dann nach 33 Jahren als Theaterchef in den Ruhestand geht. Die 1980 geborene Stolz ist seit 2018 Intendantin und Geschäftsführerin des Stadeum Kultur- und Tagungszentrum im niedersächsischen Stade. Sie hat in München Dramaturgie, Theaterwissenschaft und Psychologie studiert und sich zur Kulturmanagerin weitergebildet. Unter anderem war sie bei den Bayerischen Theatertagen am Theater Ingolstadt und am Landestheater Schwaben in Memmingen tätig.