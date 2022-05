Das Stabat Mater von Karol Szymanowski steht im Mittelpunkt eines Festkonzerts, das am Mittwoch, 1. Juni, im Herkulessaal gegeben wird. Das Konzert bildet den Höhenpunkt des Rahmenprogramms "Fokus auf Polen", welches das Adam Mickiewicz Institut rund um die Ausstellung "Stille Rebellen. Polnischer Symbolismus um 1900" in der Kunsthalle München organisiert hat. Neben dem Stabat Mater werden die Elegie Nr. 3 von Mykola Lysenko, das Klavierkonzert Nr. 1 in e-Moll von Frédéric Chopin und die Symphonie Nr. 4 in a-Moll von Mieczysław Weinberg zu hören sein. Unter der Leitung von Hansjörg Albrecht singen und musizieren Evelin Novak (Sopran), Christa Mayer (Alt), Tomasz Konieczny (Bassbariton), Szymon Nehring (Klavier), der European Festival Choir und Mitglieder des Münchener Bachchors sowie die Münchner Symphoniker.

Stabat Mater, Polnisches Festkonzert, Mi., 1. Juni, 20 Uhr, Herkulessaal, Tickets unter www.muenchenticket.de oder 089/54818181; Stille Rebellen - Polnischer Symbolismus um 1900, Kunsthalle München, Theatinerstr. 8, bis 7. August.