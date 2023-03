Von Fanny Gasser

Eine katholische Messe, jede Menge Partys in Irish Pubs und eine fette Parade - am Wochenende vor dem St. Patrick's Day ist ordentlich was los in München. Musste die Parade vergangenes Jahr pandemiebedingt noch auf einen Livestream reduziert werden, so wird der irische Feiertag heuer umso größer gefeiert, nämlich als zweitägiges Festival. Mit einem Rekord von 50 000 Mitfeiernden im Jahr 2019 gilt die Münchner Veranstaltung als die größte auf dem europäischen Festland. Das soll bei der 25. Parade am Sonntag, 12. März, erneut bewiesen werden.

Aber warum lassen ausgerechnet die Münchner St. Patrick so hochleben? Das liegt an der irischen Community und der langen Tradition. Laut Kreisverwaltungsreferat haben rund 1000 Personen mit ausschließlich irischer Staatsbürgerschaft ihren Hauptwohnsitz in der bayerischen Landeshauptstadt und noch mal so viele besitzen eine doppelte Staatsbürgerschaft. Irische Mönche kamen schon im 7. und 8. Jahrhundert mit dem Ziel, den katholischen Glauben zu verbreiten, nach Bayern und errichteten Klöster, Kirchen und Schulen. Später kamen viele Iren als Sommerarbeiter nach München. Heute verbindet Deutsche und Iren vor allem ihre Geselligkeit und die Leidenschaft für Bier. Gefeiert wird in München traditionell am Wochenende vor dem irischen Feiertag am 17. März.

Samstag: Von Messe bis Party

Das grüne Wochenende wird am Samstag, 11. März, um 12 Uhr mit einem Food Festival am Odeonsplatz eröffnet. Zu hören gibt es Liveauftritte von den Irish-Folk-Bands Hot Asphalt, Sequel und Larún, zu kosten reichlich Guinness-Bier. Um 18 Uhr geht es weiter mit einer katholischen Messe auf Englisch, Deutsch und Gälisch in der Ludwigskirche - begleitet von Opernsängern, Harfe und irischem Dudelsack. Anschließend werden noch Livemusik und Tanzeinlagen auf der Pre-Parade Party im Amerikahaus geboten (Ticket 25 Euro). Dass das Programm von Messe bis Party reicht, kommt nicht von ungefähr: Mitten in der Fastenzeit gestattete die Kirche den Gläubigen, am St. Patrick's Day Alkohol und Fleisch zu konsumieren. Gefeiert wird schließlich Irlands Nationalheiliger, der erste christliche Missionar des Landes.

Sonntag: Jubiläumsparade und noch mal Party

Das große Spektakel, die 25. Münchner St. Patrick's Day Parade, steigt am Sonntag, 12. März. Neben irischen Tanz- und Musikgruppen sind auch Sambatänzerinnen und Fahnenschwinger am Start. Die Zug beginnt um 12 Uhr an der Münchner Freiheit, marschiert weiter über die Leopoldstraße und endet am Odeonsplatz mit einer After-Parade-Party, die bis 18 Uhr andauert. "Die Parade ist mittlerweile ein Stück Münchner Kultur geworden und steht zudem für ein buntes und weltoffenes München", sagt Grand Marshal Paul Daly. Er hat auch schon die erste Parade 1996 mitorganisiert, nicht zuletzt für seine Kinder: "Auch, wenn sie damals noch kleiner waren: Es war wichtig für ihre bayrisch-irische Identität."

Paul Daly ist auch Irish Folk Sänger. The Paul Daly Band sorgt eine Woche später für das Finale des St. Patrick's Day Festivals (Samstag, 18. März, 20 Uhr): Gemeinsam mit anderen Bands spielt sie im Wirtshaus im Schlachthof - und es gibt einen Special Guest: Oberbürgermeister und Hobby-Rockgitarrist Dieter Reiter singt bei der Paul Daly Band mit. Wer danach noch immer nicht genug hat, kann in eines der Münchner Irish Pubs, wie das Kilian's Irish Pub (Frauenplatz 11) oder Kennedy's Bar & Restaurant (Sendlinger-Tor-Platz 11), weiterziehen. Letzteres bietet auch am Vorabend, dem tatsächlichen St. Patrick's Day, ein ordentliches Programm: Unter dem Motto "Feeling Lucky?" gibt es eine Party mit Livemusik von The Hush.

St. Patrick's Day Parade in München, So., 12. März, 12 Uhr, Münchner Freiheit bis Odeonsplatz, www.stpatricksday.de