Der Kunstherbst mit dem Saisonauftakt in Galerien und auf Messen ist längst zur festen Institution geworden. Doch nun will der Münchner Kunsthandel vermehrt auch mit einem Kunstfrühling auf sich aufmerksam machen. Dazu lädt die Initiative Münchner Galerien Zeitgenössischer Kunst am Samstag, 13. April, von 11 bis 18 Uhr zum Kunstspaziergang unter dem Titel "spring & walk" ein. Bei verlängerten Öffnungszeiten gibt es viele neue Ausstellungen zu entdecken, entweder auf eigene Faust oder bei einem der fünf geführten Rundgänge. Für die Rundgänge ist eine Anmeldung erforderlich (per Mail unter info@muenchner-galerien.de oder telefonisch unter 089/28808509).