2. September 2018, 15:50 Uhr SOS Polizei eilt zu vermeintlichem Morse-Signal

Ein Zeuge hatte die Münchner Polizei alarmiert - doch das SOS-Signal stellte sich als harmloser Test aus.

Von Tom Soyer

Drei mal kurz, drei mal lang, drei mal kurz - so ist im Morsealphabet die Buchstabenfolge "SOS" definiert, und das ist zugleich ein internationales Notsignal ("save our souls"). Dass das auch in Mittersendling funktioniert, weiß die Münchner Polizei, seit am Freitagabend ein Zeuge in der Flößergasse beobachtet hatte, wie ein Bub aus dem vierten Stock das SOS-Signal mit seiner Taschenlampe aussandte.

Der Zeuge alarmierte um 21.17 Uhr die Polizei, die rückte sofort an - und fand ziemlich rasch heraus, dass die Not nicht gar so groß war. Der Junge hatte dann eigentlich nur noch Erklärungsnöte: Er habe halt die Signalmöglichkeiten seiner Lampe mal am Fenster ausprobieren wollen.