Auf der Suche nach ihrem Gegenstück. Das sind zwei getrennte Zwillingspaare in Shakespeares "Comedy of Errors". Dabei geraten sie zwischen die Fronten einer erbitterten Fehde der griechischen Städte Ephesus und Syrakus: "I to the world am like a drop of water that in the ocean seeks another drop" - wie ein Tropfen im Ozean, der einen anderen Tropfen sucht. Was nach einer dramatischen Stecknadelsuche im Heuhaufen klingt, ist jedoch eine amüsante Verwechslungskomödie. Diese "Komödie der Irrungen" spielt das Entity Theatre in Originalsprache - open air im Theatron im Westpark. Das Entity Theatre ist ein englischsprachiges Amateurensemble mit Mitgliedern aus der ganzen Welt. Seine sommerlichen Shakespeareaufführungen "al fresco" sind inzwischen eine Münchner Tradition geworden. Unter rauschenden Bäumen kann man sich im auf den Theaterstufen von englischen Versen unterhalten lassen und, nach feiner englischer Art, ein selbst mitgebrachtes Picknick genießen. Der Eintritt ist frei, und auch eine Reservierung nicht notwendig.

Comedy of Errors, Do.-So., 14.-17., und 21.-24. Juli, 19 Uhr, Theatron im Westpark, Eingang Belastr., Eintritt frei