In den 32 Alten- und Servicezentren (ASZ) bekommen ältere Menschen, die nur eine kleine Rente haben, schon jetzt ein kostenloses Mittagessen. Die SPD/Volt-Stadtratsfraktion will das Angebot nun noch weiter ausbauen. Auch alle anderen Einrichtungen der offenen Altenhilfe sollen gefördert werden, damit sie die kostenlose warme Mahlzeit anbieten können. In den ASZ besteht das Angebot, dessen Einführung auch vom Adventskalender für gute Werke der Süddeutschen Zeitung unterstützt wurde, bereits seit Anfang 2019. Es richtet sich an Seniorinnen und Senioren, die weniger als 1350 Euro Rente im Monat beziehen. Weil es die Menschen nicht nur satt macht, sondern sie auch aus der Einsamkeit holt, will die SPD/Volt-Fraktion es auch auf Altenklubs, Senioren- und Quartiertreffs ausdehnen. Viele dieser Einrichtungen befänden sich in Stadtvierteln mit einer hohen Dichte an Altersarmut, betont Fraktionschefin Anne Hübner.