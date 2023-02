Ein Bus mit 30 Menschen an Bord ist am Freitagabend im Brudermühltunnel gegen eine Fahrbahnabtrennung geprallt. Verletzt wurde niemand, aber bei dem Unfall riss der Tank des Fahrzeugs auf und rund 150 Liter Diesel ergossen sich auf die Straße, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte.

Der Bus war in Richtung Heckenstallertunnel unterwegs, nach dem Unfall musste der Brudermühltunnel gesperrt werden und es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr dichtete den Wasserablauf ab, so dass kein Diesel mehr ungehindert in die Kanalisation floss.

Die Passagiere konnten ihre Reise zum Zentralen Omnibusbahnhof in einem Bus der MVG fortsetzen, die Straße wurde gereinigt. Die Unfallursache ist noch unbekannt, die Polizei ermittelt.