Eine Seniorin ist am Mittwoch Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden. Eine bislang unbekannte Täterin rief gegen 13.15 Uhr bei der mehr als 80 Jahre alten Frau in Obermenzing an, gab sich als deren Schwester aus und behauptete weinend, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Dann übernahm eine angebliche Polizistin das Gespräch und forderte eine Kaution in Höhe von 100 000 Euro, damit die vermeintliche Schwester aus der Untersuchungshaft freikomme. Da die Rentnerin nicht über so viel Bargeld verfügte, kramte sie Halsketten und Ringe in annähernd sechsstelligem Wert zusammen, stecke sie in einen Stoffbeutel und händigte diesen an ihrem Gartentor einem weiteren Tatbeteiligten aus. Erst im Nachhinein wurde der Seniorin klar, dass es sich um einen Trickbetrug gehandelt habe.