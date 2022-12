Keine Frage, der nasskalte November ist zu Gunsten des frostigen Dezember erst einmal Geschichte. Schon überzieht eine zarte Eisschicht die ersten Wasserflächen, gaukelt trügerische Tragfähigkeit vor. Davor hat man sich ebenso zu hüten wie vor dem Ausrutschen an schattigen Stellen. Wer jetzt die glasklare Luft genießen mag, sollte sich nur warm genug anziehen. Eine frisch gebrühte Tasse Kaffee oder ein heißer Kakao in einer Pause, wie hier am Ufer des Westpark-Sees, machen den Spaziergang perfekt. Schnee und Eis erlegen dem Hauseigentümer beziehungsweise Mieter allerdings auch Pflichten auf: Die Räumpflicht muss werktags bis 7 Uhr morgens sowie an Sonn- und Feiertagen bis 8 Uhr morgens erfüllt sein, tagsüber gilt sie bis 20 Uhr. Zum Schutz der Umwelt ist das Streuen von Salz oder salzhaltigem Material auf den Gehwegen im Münchner Stadtgebiet verboten.