Wer hat am vorvergangenen Wochenende die Mauer des Sendlinger Friedhofs beschmiert? Die Münchner Polizei sucht nach Zeugen, die darauf Hinweise geben können. In der Nähe des Harras, in der Albert-Roßhaupter-Straße, war einem Zeugen am Samstag, 16. März, gegen 17.30 Uhr der Schriftzug aufgefallen: "Was würdet ihr tun, wenn eure Kinder unter den Trümmern liegen?! Save Gaza".