Es ist noch völlig unklar, worum es bei der Schlägerei ging, wegen der eine Passantin am Donnerstag gegen 23.30 Uhr die Polizei verständigte. Sie hatte in der Hochstraße eine mehrköpfige Gruppe beobachtet, in der mindestens zwei Männer auf einen Dritten erst einschlugen und dann auch eintraten, als er zu Boden gegangen war. Die alarmierten Polizisten nahmen zwei Verdächtige noch an der Hochstraße fest; sie hatten sich in einem Gebüsch versteckt. Bei ihnen handelt es sich um einen 31 Jahre alten Bauarbeiter und einen 20 Jahre alten Spediteur, die beruflich in München sind. Beide waren erheblich alkoholisiert, der Ältere mit 1,8 Promille, der Jüngere mit 2,0. Das Opfer erlitt bei der Prügelei einen Nasenbeinbruch und Blutergüsse im Gesicht. Seine Identität steht noch nicht fest, er konnte bislang noch nicht vernommen werden. Inwieweit andere Personen aus der Gruppe beteiligt waren, muss ebenfalls noch ermittelt werden: Ihnen war die Flucht geglückt.