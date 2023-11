Willkommen zurück, könnte man am kommenden Samstag Sarah Hakenberg begrüßen. Die 44-Jährige lebt zwar seit 2015 in der Hansestadt Warburg, ist aber in Zorneding aufgewachsen und in München als Poetry-Slammerin und dann bis hin zum Deutschen Kabarettpreis dekorierte Kabarettistin groß geworden. Außerdem hat sie 2011 mit "Wo Bavaria Dirndl mit Highheels trägt" sogar ein München-Heimatbuch geschrieben.