Was macht der Sommer mit dem Schreiben? Das ist nur eine von vielen Fragen, die in den kommenden Wochen im Salon des Cafe Luitpold gestellt werden. Am Sonntag, 2. Juli, präsentieren Autor Diethelm Kaiser und Verlegerin Elisabeth Sandmann (Suhrkamp) nicht nur das Buch "Sommer-Freuden. Von der Leichtigkeit einer Jahreszeit", sie sprechen auch über den Sommer in der Literatur allgemein. Auch am Folgetag dreht sich wieder alles um den "Platz an der Sonne": Uwe Timm ("Morenga") und Thomas Kraft ("Zeit der Narben") lesen aus ihren Werken, die die deutsche Kolonialzeit unterschiedlich beleuchten; auch hier begleitet ein Expertengespräch. Der Salon am Dienstag, 11. Juli, widmet sich dem "Denktheater": Regisseur Lennart Boyd Schürmann und Philosophin Svenja Flaßpöhler erörtern, wie Eifersucht das Zusammenleben beeinflusst.

Programm "Salon Luitpold", Brienner Straße 11, ganzes Programm und Anmeldung unter www.cafe-luitpold.de