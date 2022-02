Nach dem S-Bahn-Unglück von Schäftlarn sind die beschädigten Waggons weggeschafft worden - mit einem spektakulären Transport per Tieflader durch die halbe Stadt zu einem Unternehmen in Gräfelfing, im Bild eine Engstelle an der Siemensallee. Derweil sucht die Polizei noch nach Zeugen, die bei dem Zusammenstoß am Montag vor einer Woche in einer der beiden S-Bahnen saßen. Bislang seien die Personalien von etwa 80 Personen bekannt, so ein Polizeisprecher, man gehe aber davon aus, dass rund 120 Menschen in den Zügen saßen. Die Passagiere, die bislang noch nicht erfasst seien, werden deshalb gebeten, sich mit dem Unfallkommando der Münchner Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen: Tel. 089/6216-3322.