31. Juli 2018, 17:12 Uhr Schienenersatzverkehr Flughafen München per S-Bahn gerade nicht erreichbar

Zwischen Johanneskirchen und Ismaning setzt die Bahn Taxis ein. Im gesamten Netz kommt es nach einer Fahrzeugstörung am Dienstagnachmittag auf der Stammstrecke zu Beeinträchtigungen.

Von Andreas Schubert

Im S-Bahn-Netz München kommt es am Dienstagnachmittag zu zahlreichen Störungen. Besonders schwierig ist die Situation für Fahrgäste, die zum Flughafen oder von dort in die Stadt möchten. Wegen einer technischen Störung an der Oberleitung verkehren zwischen Johanneskirchen und Ismaning keine S-Bahnen - die Bahn setzt Taxis ein. Was die Lage verkompliziert: Während der Sommerferien fällt die S1 wegen Gleisarbeiten aus.

Grund für das Malheur auf der einzigen Strecke zum Flughafen: Ein Bagger hatte bei Bauarbeiten an einer Autobahnbaustelle die Oberleitung berührt und dadurch beschädigt. Kurz darauf, um kurz nach 13 Uhr, fuhr eine vom Flughafen kommende S 8 kurz vor dem Unterföhringer S-Bahn-Tunnel in die beschädigte Leitung. Es folgte ein Kurzschluss, die Leitung riss und landete auf dem Zug, die Verbindung zwischen Ismaning und Johanneskirchen war damit unterbrochen.

Vom späten Nachmittag an bis in die Nacht will die Bahn immerhin wieder einen eingleisigen Betrieb auf der Linie S 8 im 20-Minuten-Takt einrichten. Die S 1, die während der Bauarbeiten zwischen Freising und Feldmoching derzeit auch über den Schienenweg der S 8 Richtung Airport fahren soll, endet bereits am Ostbahnhof.

Auch außerhalb der Flughafen-Strecke haben es S-Bahn-Pendler nicht leicht: Auf der Stammstrecke gab es eine Fahrzeugstörung, zusammen mit weiteren technischen Problemen an der Strecke müssen laut S-Bahn München Reisende mit Verzögerungen von bis zu 30 Minuten rechnen.