Im Sommer hatte das Residenztheater ein kleines, unkompliziertes Festival, die "Welt/Bühne" . Zu erleben gab es internationale Theaterschaffende, sehr direkt, sehr nah. Sie alle waren für mehrmonatige Residenzen in München. In den kleineren "Welt/Bühne-Salons" stellt das Residenztheater neue Gäste des Programms vor. Die Abende sind kleine Schaufenster, bereichernd in ihrer Vielfalt.

Im Januar organisiert das Residenztheater zwei Abende: Am Donnerstag, 18. Januar, kommt die südafrikanische Theatermacherin, Schriftstellerin und Dichterin Koleka Putuma ins Marstall-Café. Sie setzt sich mit politischen Themen auseinander, mit der Geschichte ihres Landes genauso wie mit Frau-Sein, Homophobie oder Rassismus. Ihr in Südafrika sehr erfolgreicher Gedichtband "Collective Amnesia" erschien auch in Deutschland, ein politisches wie experimentelles Buch.

Eine Woche später, am 25. Januar, ist Pooyan Bagherzadeh in der Schönen Aussicht zu Gast. Der Dramatiker und Regisseur aus Teheran hat während seines München-Aufenthalts sein Stück "Der Sohn dieser Mutter / Die Mutter dieses Jungen (Familie)" über die Geschichte Irans geschrieben, es wird in Auszügen von Ensemblemitgliedern gelesen.

Welt/Bühne-Salon mit Koleka Putuma und Pooyan Bagherzadeh am Donnerstag, 18. und 25. Januar, Residenztheater, www.residenztheater.de