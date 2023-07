Von Klaus Kalchschmid

München und Orlando di Lasso - das ist eine innige Beziehung. Bis zu seinem Tod 1594 wirkte di Lasso jahrzehntelang als Komponist und Leiter der Hofkapelle in München. Bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften entstand die Gesamtausgabe seiner Werke, die bis 2022 auch die Revision der sogenannten "Alten Gesamtausgabe" umfasst, die 1927 aus finanziellen Gründen abgebrochen werden musste.

Aber schon vor 500 Jahren war Ludwig Senfl von 1523 bis zu seinem Tod im Jahr 1543 der erste wichtige Komponist und Leiter dieses Ensembles am Münchner Hof. Nicht umsonst feiert das Bayerische Staatsorchester, dessen Vorgänger die Hofkapelle war, heuer das 500. Jahr seines Bestehens, unter anderem mit einem opulenten Buch, das den Bogen bis heute schlägt und das Hauptaugenmerk auf das 19. und 20. Jahrhundert legt.

Die Gesellschaft für Bayerische Musikgeschichte veranstaltet nun in der Bayerischen Staatsbibliothek vom 31. Juli bis zum 2. August unter dem Titel "1523|2023. The Munich Court Chapel at 500. Tradition, Devotion, Representation" eine internationale, interdisziplinär angelegte Tagung zur Münchner Hofkapelle in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Und schon an diesem Montag beginnt eine fünftägige englischsprachige Fachtagung für die Musik des Mittelalters und der Renaissance, die "Medieval and Renaissance Music Conference (MedRen)".

Zudem finden drei Konzerte bei freiem Eintritt statt (Restkarten an der Abendkasse): Den Auftakt macht Sabine Lutzenberger mit ihrem Ensemble "PerSonat" und einem Mittelalter-Programm im Saal des Alten Rathauses (Mo., 24. Juli, 18 Uhr). Das Münchner A-capella-Ensemble "Singer Pur" gibt ein Festkonzert mit Musik von Senfl und Lasso in der Allerheiligen-Hofkirche (Mi., 26. Juli, 19 Uhr). Tags zuvor treten Joel Frederiksen und das Ensemble Phoenix Munich am gleichen Ort zur gleichen Zeit mit spanischer Musik auf.