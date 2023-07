Maskiert und mit einem Messer bewaffnet sollen zwei Schüler knapp 4000 Euro geraubt haben. Einen Teil der Beute findet die Polizei bei den Tatverdächtigen in einem Hauseingang, den Rest in einer Tiefgarage.

Nach einem Raubüberfall auf ein Wettbüro auf der Schwanthalerhöhe hat die Polizei Samstagnacht zwei Tatverdächtige im Alter von 17 und 18 Jahren festgenommen. Die beiden sollen laut Polizei maskiert das Wettbüro betreten haben und den 52-jährigen Angestellten mit einem Messer zur Herausgabe von Bargeld gezwungen haben.

Einen Teil der Beute von knapp 4000 Euro konnten die Beamten bei der Festnahme in einem Hauseingang eines nahen Gebäudes sicherstellen, wo sich die Tatverdächtigen laut Polizei versteckt hatten. Den Rest des Geldes samt Messer und Kleidung fand die Polizei in einer nahen Tiefgarage, als sie dem Fluchtweg mit Hunden nachspürte. Beide Schüler sind der Polizei wegen einer zweistelligen Zahl an Delikten bekannt. Mittlerweile sitzen sie in Untersuchungshaft.