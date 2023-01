Von Philipp Crone

Am Freitagabend haben zwei Jugendliche einen 17-Jährigen in einem Neuhauser Hinterhof mit einem Elektroschocker überfallen und ihm eine hochwertige Daunenjacke entwendet. Gegen 22.40 Uhr rief der 17-Jährige bei der Polizei an und erklärte, dass ihm zwei junge Männer unter Androhung von Gewalt seine etwa 1000 Euro teure Jacke abgenommen hätten. Sie hätten ihm dabei einen Elektroschocker vorgehalten und diesen auch eingeschaltet, so dass ein Spannungsbogen zu sehen gewesen sei.

Der 17-Jährige übergab die Jacke und rief die Polizei, die wenig später die beiden jungen Männer mit der Jacke und einem Elektroschocker ausfindig machte. Die beiden Tatverdächtigen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben, die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung.