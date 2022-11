Am Montagabend ist ein Lebensmittelladen in der Hofangerstraße in Ramersdorf von einem etwa 25 Jahre alten Mann überfallen worden. Der Täter hatte sich gegen 17.45 Uhr zunächst ganz normal an der Kasse angestellt, dem Anschein nach, um Gutscheinkarten zu kaufen. Als er an der Reihe war, zeigte er eine schwarze Schusswaffe vor und forderte die Kassiererin auf, ihm das Bargeld aus der Kasse zu geben. Nachdem er knapp tausend Euro bekommen hatte, flüchtete er.

Die Mitarbeiter des Geschäfts alarmierten die Polizei, eine sofort eingeleitete Fahndung blieb jedoch erfolglos. Der Täter wird als etwa 1,80 Meter groß beschrieben, er trug eine schwarze Jacke mit dem Logo des amerikanischen Basketballklubs Chicago Bulls auf dem Rücken, dazu weiße Turnschuhe und eine dunkle Kappe mit weißer Aufschrift. Das für Raubdelikte zuständige Kommissariat 21 bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 089/29100.