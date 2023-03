Der Schriftsteller Ralf Rothmann erhält den Thomas-Mann-Preis 2023 für ein Werk, das "auf einzigartige Weise in raue, aufreibende Arbeitswelten abtaucht".

Sein erzählerisches Werk ist umfangreich, und er ist bereits vielfach dafür ausgezeichnet worden - nun kommt für Ralf Rothmann ein weiterer Preis dazu: Der in Berlin lebende Schriftsteller erhält in diesem Jahr den mit 25 000 Euro dotierten Thomas-Mann-Preis, den die Hansestadt Lübeck und die Bayerische Akademie der Schönen Künste gemeinsam für ein Lebenswerk oder für herausragende Verdienste auf dem Gebiet der literarischen Vermittlung vergeben.

Rothmann bekommt ihn für ein Werk, das laut Akademie-Begründung "auf einzigartige Weise in raue, aufreibende Arbeitswelten abtaucht und zugleich die Krisen und Abgründe einer künstlerischen Lebensform schildert". Die Preisverleihung ist für 19. September in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste in München angesetzt.