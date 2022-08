Schwere Verletzungen hat eine 81-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall mit einem anderen Radfahrer erlitten. Die Frau war laut Polizeiangaben am Dienstagabend kurz vor 19 Uhr auf dem Radweg der Landshuter Allee im Münchner Stadtteil Neuhausen in Richtung stadtauswärts unterwegs. Hinter ihr sei ein 56-jähriger Mann gefahren. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand habe der Radfahrer die vor ihm fahrende Frau auf Höhe der Blutenburgstraße überholt und dabei deren Fahrradlenker touchiert. Dabei sei die 81-jährige Frau auf den Radweg und in den daneben befindlichen Grünstreifen gestürzt. Dort habe sie sich an einem Metallpfosten der Gasversorgung verletzt.

Mit einer Knochenfraktur am linken Oberarm und multiplen Prellungen brachten die Rettungskräfte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 56-jährige Radfahrer sei unverletzt geblieben. Gegen ihn ermittelt die Münchner Verkehrspolizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Vermutlich habe er zu wenig Seitenabstand eingehalten, sagte ein Polizeisprecher. Deshalb sucht das Unfallkommando noch Zeugen zum Unfallhergang unter der Rufnummer 089/62 16-33 22.