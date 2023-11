Ein Abend, der viele Stile miteinander verbindet: "Once Upon A Mattress" im Prinzregententheater.

In der humorvollen Neuinterpretation des Broadway-Musicals "Once Upon a Mattress" setzen die Studierenden der Theaterakademie August Everding das Märchen von der Prinzessin auf der Erbse in einen zeitgenössischen Kontext.