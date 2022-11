Von Magdalena von Zumbusch

Was das Label Talbot & Runhof zur Perfektion gebracht hat ist Mode, die Effekt erzeugt. Selbst das einfachste Top von Talbot & Runhof sieht noch nach Glamour aus. Für die anstehende "Giselle"-Premiere am Gärtnerplatz-Theater haben sich Johnny Talbot und Adrian Runhof jetzt auch in der Welt des Bühnenkostüms gewagt. Entstanden ist etwas, das die klassischen "Giselle"-Kostüme anklingen lässt. Aber doch auch vermuten lässt, dass Modemacher, nicht Kostümbildner, an der Arbeit waren. Keine Kostümbildner jedenfalls, die ein klassisches Stück auch mit ganz klassischen Kostümen aufziehen wollen.

Detailansicht öffnen Ein Entwurf von Talbot & Runhof. (Foto: Talbot & Runhof)

Giselles Kleid lässt Tannengrün-Samtiges an der Taille übergehen in einen ausgestellten Patch-Rock. Satin-Patches in Metallic-Tönen brechen sich mit Patches aus festeren Materialien wie Tweed. Prinz Albrecht, Giselles Geliebter, trägt die passende Patch-Weste. Genäht wurden die Patches vom Upcycling Atelier "Bellevue Couture": ein Projekt des Kulturzentrums "Bellevue di Monaco", in dem geflüchtete Frauen nähen, mit Musterstoffresten. Entstanden sind Kostüme, die Giselle und Albrecht fast im Partnerlook, wie verschmolzen, zeigen. Eigentlich treffend: Bis zum tragischen Tod Giselles waren sie ja immerhin ein echtes Liebespaar in Zeiten oft arrangierter Ehen.

"Giselle", Premiere, Do., 17. Nov., 19.30 Uhr, Gärtnerplatztheater, Gärtnerplatz 3, www.gaertnerplatztheater.de