19. Juli 2018, 14:25 Uhr Polizeiaktion Aus CSU wird CDU - Anzeige gegen Demonstranten

An der Parteizentrale in München wurde aus "CSU" zumindest kurzzeitig "CDU".

Aus Protest gegen die Politik der CSU haben zwei Männer das Parteilogo an der Zentrale der Christsozialen überklebt. Nun reagierte die Partei.

Aus Protest gegen die Politik der CSU haben Demonstranten das Parteilogo an der Zentrale der Christsozialen in München mit einem CDU-Schriftzug überklebt - und sich so eine Anzeige eingehandelt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden zwei Männer wegen Sachbeschädigung angezeigt. Sie hatten sich am Mittwochabend mit Hilfe einer Hebebühne am CSU-Logo zu schaffen gemacht. Die Hebebühne war mit Plakaten versehen, die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigten.

Bei der Aktion wurde nach Polizeiangaben der Original-Schriftzug an der Hauswand beschädigt. Rund 80 Demonstranten hatten sich vor der CSU-Zentrale zu einem angemeldeten Protest des "Zentrums für politische Schönheit", einer Vereinigung von Aktionskünstlern, versammelt. Weil die Hebebühnen-Aktion gegen die Demo-Auflagen verstieß, löste die Polizei die Versammlung auf und erteilte auch Platzverweise.