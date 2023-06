Die Polizei hat neue Details im Fall des in der Nacht auf Mittwoch festgenommenen 24-jährigen Afghanen mitgeteilt. Der Mann habe im März am Ostbahnhof ein 13-jähriges Mädchen kennengelernt. Danach trafen sich die beiden immer wieder in verschiedenen Hotels. Dort soll es zu sexuellen Handlungen gekommen sein, zudem soll der Mann Drogen wie Marihuana an das Mädchen weitergegeben und mit ihm konsumiert haben. Schließlich lernte er auch noch eine 14-jährige Freundin des Mädchens kennen, mit ihr soll er dasselbe gemacht haben.

Am Dienstag vertrauten sich die Mädchen einer Bekannten an. Diese zeigte den Mann bei der Polizei an, woraufhin er festgenommen wurde. Nach der ersten Sachbearbeitung auf der Inspektion sollte er in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums gebracht werden. Auf dem Weg zum Auto riss er sich los und flüchtete.

Die Polizisten zogen ihre Waffen und gaben zwei Warnschüsse in die Luft ab. Schließlich wurde der Mann auf der Theresienhöhe in einem Gebüsch gefunden und erneut festgenommen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft, ihn erwartet ein Verfahren wegen schwerem sexuellen Missbrauchs von Kindern und der Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige.