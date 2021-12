Auf dem Radweg in der Rosenheimer Straße hat ein Autofahrer einen Radler angefahren und mitgeschleppt - weil dieser sich zuvor über das rücksichtslose Verhalten des Wagenlenkers beschwert hatte. Dieser hatte nämlich sein Auto am Mittwochabend einfach auf dem Radweg abgestellt. Der 52-jährige Radfahrer passierte das Auto, hielt dann an und stellte den 30 Jahre jüngeren Autofahrer zur Rede. Was dann passierte, erlebt auch die Münchner Polizei nicht oft. Während des Streits fuhr der 22-Jährige an, stieß dabei gegen das abgestellte Fahrrad des 52-Jährigen und fuhr auf diesen zu. Der 52-Jährige wurde auf die Motorhaube aufgeladen. Der 22-Jährige setzte seine Fahrt ungerührt etwa 50 Meter weit fort, bevor er verkehrsbedingt anhalten musste. Das Opfer wurde zum Glück nicht verletzt. Der 22-Jährige wurde wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr angezeigt. Möglicherweise muss er sich auch wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten.