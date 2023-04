Die Supermarktfiliale musste am Freitag von der Polizei geräumt werden.

Am Freitagnachmittag gegen 17.50 Uhr kam es in der Obersendlinger Aldi-Filiale an der Meglinger Straße zu einem Streit zwischen einem 52-Jährigen und einem bislang unbekannten Mann. Der Unbekannte sprühte seinem Kontrahenten jede Menge Reizgas ins Gesicht und flüchtete. Der 52-Jährige erlitt Atemwegsbeschwerden wie auch 18 weitere Personen, die sich zur Tatzeit im Discounter aufhielten.

Die Filiale musste von der Polizei geräumt werden. Warum sich die beiden Männer derart in die Haare bekamen, ist der Polizei zufolge noch nicht klar. Der Täter ist trotz intensiver Fahndung immer noch flüchtig. Wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt nun die Kriminalpolizei.