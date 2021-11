Etwa 2000 Brillengestelle im Wert von mehr als 100 000 Euro haben Einbrecher an Allerheiligen aus einem Optiker-Großbetrieb in der Fürkhofstraße im Münchner Stadtteil Oberföhring geklaut. Jetzt ist ihnen ein vergleichsweise kleiner Einbruch in einen Kiosk zum Verhängnis geworden - und das, was die Polizei danach auf den Handys der beiden Tatverdächtigen entdeckte.

Dort ging es nämlich um die Brillengestelle. Die beiden 28 und 48 Jahre alten Kroaten sitzen jetzt wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Ihnen wirft die Staatsanwaltschaft mehrere Kioskaufbrüche zwischen Mitte Oktober und Mitte November in München vor. Beim letzten im Stadtteil Gern wurden sie geschnappt. Ob sie für weitere Taten in Frage kommen, wird derzeit untersucht.