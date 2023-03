Ganz schlau kamen sich drei junge Ladendiebe am Dienstagnachmittag vor: Im Sporthaus Scheck und in einem weiteren Modegeschäft in der Münchner Fußgängerzone hatten sie insgesamt 18 Fußballtrikots europäischer Spitzenclubs und ein Designerstück geklaut - sie hatten die Sicherungsetiketten entfernt, die Trikots übereinander und darüber ihre Alltagskleidung angezogen und waren so unbemerkt ins Freie gelangt.

Dann machten die drei polizeibekannten 16, 17 und 18 Jahre alten Landshuter den entscheidenden Fehler. Ausgerechnet unter den Hirmer-Arkaden zogen sie sich aus, um die Beute im Wert von 2000 Euro in Einkaufstaschen umzupacken. Direkt gegenüber ist allerdings die Pressestelle des Polizeipräsidiums. Und dort standen die Polizeisprecher Christian Drexler und Derya Mirzaoglu gerade am Fenster, um zu lüften.

Ihnen gelang die Premiere: Erstmals in ihrer Geschichte berichtete die Pressestelle nicht nur über die Festnahme von Taschendieben, sondern nahm sie gleich selbst vor. Im Raum steht ein besonders schwerer Fall des Diebstahls, möglicherweise sogar gewerbsmäßig und als Bande begangen.