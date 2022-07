Er hatte auf einer Kleinanzeigen-Plattform das Motorrad entdeckt, das er haben wollte. Jetzt musste es der 32-Jährige aus Hessen nur noch abholen und zahlen. Dazu fuhr er, wie die Polizei mitteilt, am Freitagabend in eine Tiefgarage an der Trappentreustraße. Das Motorrad wurde ihm dort vom Verkäufer aber nicht gezeigt.

Vielmehr bedrohten ihn drei Männer im Alter zwischen 20 bis 30 Jahren mit einer schwarzen Pistole. Sie untersuchten das Auto, entwendeten sein Handy, den Autoschlüssel und seinen Geldbeutel mit 7000 Euro - das Geld, mit dem der 32-jährige Käufer seine neue Maschine bezahlen wollte. Die Polizei erbittet Hinweise, Telefon 089/2910-0.