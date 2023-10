"Israel - Was geht mich das an?" Eine Frage, die nach den Massakern der Hamas konkrete Anworten einfordert. Bei einem Podiumsgespräch im Jüdischen Gemeindezentrum diskutieren am Montag, 23. Oktober, Harry Bergmann, Autor und Kolumnist der Wiener Wochenzeitung Falter, die Dokumentarfilmerin und Autorin Esther Schapira sowie Robert Schindel, preisgekrönter Schriftsteller, der vor etwa einem Jahr in der österreichischen Zeitung Die Presse schrieb: "Ein Jude wurde ich für mich selbst erst nach meiner ersten Israelreise. Langsam begriff ich, dass ich in Österreich so leben konnte, wie ich lebte, weil es diesen jüdischen Staat gab." Die Moderation des Abends hat Erwin Javor, Gründer und Herausgeber des Nahost-Think-Tanks Mena-Watch.