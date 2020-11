Von Bernd Kastner

Dass die Traumreise des jungen Paares floppt, ist Pech und liegt an Corona. Dass alles in einen Albtraum mündet, hat dagegen viel mit dem Wohnungsamt der Stadt München zu tun. Am Ende sind zwei ganz normale Mieter einer ganz normalen Wohnung wohnungslos - und die Stadt bittet um Entschuldigung.

Franziska und Simon Berger (Namen geändert), beide um die 30, nehmen ein Sabbatical, um nach Südamerika zu reisen. Sie rüsten einen kleinen Transporter zum Campingmobil um und verschiffen ihn nach Uruguay. Es ist Februar, als sie in München aufbrechen, gut vier Monate wollen sie unterwegs sein. Ihre Wohnung, drei Zimmer, zentrale Lage, haben sie zwischenvermietet, bis zum 11. Juni. Doch sie sind viel früher zurück als gedacht, Corona hat ihre Reisepläne zerstört. Mitte März bekommen sie einen der letzten Flieger zurück nach Deutschland. Dass ihr Camper zuvor den Geist aufgegeben hat, ist rückblickend nur eine Fußnote. Sie wissen, dass sie für Wochen in Gästebetten bei Angehörigen schlafen müssen; ihre Untermieterin wollen sie nicht früher als vereinbart um den Auszug bitten. Kurz vor dem 11. Juni, so erzählen es die Bergers heute, ahnen sie, dass sich ihr Wiedereinzug verzögern könnte. Ihre Zwischenmieterin will länger bleiben. Man habe sie im Wohnungsamt so beraten, lässt die Frau wissen, denn im Untermietvertrag sei zwar das Auszugsdatum, nicht aber der Grund für die Befristung angegeben. Deshalb sei der Vertrag unbefristet gültig. Außerdem wisse sie nicht, wohin sie ziehen solle.

Das Wohnungsamt weist auf einen angeblichen Formfehler im Vertrag hin - mit fatalen Folgen

Unzählige Menschen werden jedes Jahr wohnungslos, dahinter stehen oft Geschichten von Arbeitslosigkeit, Trennung oder Krankheit. Im Fall der Bergers aber liegt die Ursache offenbar maßgeblich am Agieren des städtischen Wohnungsamts. Dort, in der Fachstelle zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit, hat man vor allem ein Ziel: vermeiden, dass die Zwischenmieterin ihre Bleibe verliert und wohnungslos wird. Deshalb weist der Berater auf den angeblichen Formfehler im Vertrag hin. Die Bergers berichten, dass die Zwischenmieterin es ihnen so erklärt habe; das Wohnungsamt widerspricht dieser Darstellung nicht. Es wäre tatsächlich schlimm für die Zwischenmieterin, wenn sie auf der Straße stünde. Sie ist auf Unterstützung vom Jobcenter angewiesen, ihr Kind, das teils bei ihr lebt, hat eine Behinderung.

Was aber ist mit den Bergers? Man habe ihm den Rat gegeben, erzählt Simon Berger, sich auch wohnungslos zu melden. Die Bergers sind entsetzt. Sie wollen nicht in eine städtische Notunterkunft, sie behelfen sich weiter mit Schlafplätzen bei Verwandten. Im Juli beziehen sie ein Zimmer in einem Wohnhotel für 1000 Euro monatlich. Spätestens da wird klar, dass sie das Untervermieten ihrer Wohnung nicht nur viele Nerven kostet, sondern auch viel Geld. Für ihre Mietwohnung zahlen sie selbst 1300 Euro warm, untervermietet haben sie für 1200 Euro, sie machen also keinen Gewinn, im Gegenteil. Sie hätten sich bewusst für die Frau als Mieterin entschieden, als sie erfuhren, dass sie in einer Notlage war. Sie habe gesagt, dass sie bei ihrem Ex-Partner raus müsse.

Detailansicht öffnen Anstatt die Sandstrände Uruguays zu genießen, mussten sich die Bergers mit dem Münchner Wohnungsamt herumärgern. (Foto: imago)

Während zwischen den Bergers und ihrer Mieterin über Monate Whatsapp-Nachrichten hin- und hergehen und die Mieterin das Schloss der Wohnung austauscht, wendet sich das Paar hilfesuchend an die Behörde. Sie hoffen auf ein vermittelndes Gespräch, oder dass die Stadt der Frau eine Zwischenlösung anbietet. Stattdessen werde ihnen vom Amt vermittelt: selber schuld. Die Bergers fühlen sich alleingelassen, ja, als Gegner behandelt, sagen sie. Sie könnten sich weiter oben in der städtischen Hierarchie beschweren, befürchten aber, dass dann die andere Seite, also ihre Untermieterin und die städtischen Berater, erst recht in eine Blockadehaltung gehen und die Herausgabe der Wohnung weiter verzögern könnten.

Die Bergers suchen sich eine Anwältin, die kündigt vorsorglich den Untermietvertrag, wegen Eigenbedarfs. So landet die Sache vor Gericht, dort geht es schnell. Die Mieterin kündigt an, Ende August auszuziehen. Der Richter deutet an, dass die Befristung des Vertrags gültig ist, trotz fehlender schriftlicher Begründung. Man schließt einen Vergleich. Am 31. August aber kommen die Bergers noch immer nicht in ihre Wohnung.

Immerhin, jetzt haben sie einen gerichtlichen Titel, sie wollen einen Gerichtsvollzieher mit der Räumung ihrer Wohnung beauftragen. Der aber ist für drei Wochen im Urlaub. Seine Vertreterin vereinbart keine Räumungstermine im Namen des Kollegen. Das sei so üblich, bestätigt eine Sprecherin des Amtsgerichts, die Vertretung könne nicht über Termine des abwesenden Kollegen bestimmen, allenfalls bei Gefahr in Verzug. Eine normale Räumung sei kein Eilfall. Als der Gerichtsvollzieher wieder im Dienst ist, terminiert er die Räumung auf Anfang November.

Was hier passiert ist, sei "ein absoluter Ausnahmefall", entschuldigt sich die Behörde

Die Mieterin zieht dann doch etwas früher aus, Mitte Oktober. Als sie ihre Wohnung betreten, erzählen Franziska und Simon Berger, ist sie in einem kaum bewohnbaren Zustand. Unangenehmer Geruch, viel Müll, Schmutz unterm Bett und an den Wänden, Brandflecken im Sofa. Sie renovieren, dann endlich ziehen sie wieder ein, gut vier Monate nach dem vereinbarten Termin. Die Untermieterin möchte nicht mit der SZ sprechen; man gewinnt den Eindruck, dass sie viele Probleme belasten.

Detailansicht öffnen Grau in grau statt an der blauen See. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Monika Schmid-Balzert hat als Anwältin die Bergers vor Gericht vertreten. Sie ist zugleich Geschäftsführerin des Landesverbands des Mietervereins und gibt Tipps für Menschen, die ihre Wohnung zwischenvermieten wollen, aber nicht an Airbnb-Touristen: Zunächst muss der Hauptvermieter der Untervermietung zustimmen. Sinnvoll sei, dem Eigentümer die Namen der Untermieter mitzuteilen. Wenn im Untermietvertrag die Befristung begründet wird, beuge das Ärger und Missverständnissen vor. Wichtig sei, sich vom Untermieter eine Kaution geben zu lassen und den Nachweis für eine Haftpflichtversicherung.

Der Albtraum der Bergers offenbart ein Defizit in der städtischen Beratung. Vom Wohnungsamt heißt es auf diverse Fragen der SZ, dieser Konflikt sei "ein absoluter Ausnahmefall". Dass das Vermeiden der Wohnungslosigkeit einer "Kundin" zur Wohnungslosigkeit anderer führe, sei "so bisher noch nie aufgetreten", teilt eine Sprecherin mit. Man ist ins Nachdenken gekommen. "Herr Berger wurde zwar über seine rechtlichen Möglichkeiten informiert. Dennoch wäre es sinnvoll gewesen, in diesem Fall zumindest ein begleitendes Gespräch zwischen beiden Parteien zu vermitteln. Dass dies nicht erfolgt ist, dafür möchten wir uns ausdrücklich entschuldigen." Das Sozialreferat habe "erste Schritte eingeleitet", um zu klären, wie man künftig mit solchen Konflikten umgehe, schreibt die Sprecherin.

Dennoch, bei Simon Berger bleibt große Enttäuschung nach seinen Erfahrungen mit dem Wohnungsamt. Als Mieter, die helfen wollten, seien sie die Leidtragenden des städtischen Agierens. Aber auch die Untermieterin. Das Amt habe mit seiner Beratung seiner "Kundin" ja nicht wirklich geholfen. Sie und ihr Kind hätten unter dem Zustand ja auch gelitten, sagt Berger, der Umzug sei nur hinausgezögert worden. Und am Ende sei die Frau dorthin gezogen, wohin sie auch früher hätte gehen können - in ein Wohnhotel.