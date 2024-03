Am Freitag erreichte die Feuerwehr ein dramatischer Notruf von einem Freizeitgelände in Waldperlach: Ein neun Monate alter Pitbull hatte beim Spielen einen Ball verschluckt und war dabei, daran zu ersticken, wie die Feuerwehr mitteilt. Die Leitstelle schickte demnach zwei Einheiten zur Unglücksstelle und alarmierte die Tierrettung. Dann habe der Disponent die Familie des Hundes angeleitet, den Ball mit einem sogenannten Heimlichmanöver aus dem Körper zu bekommen, was jedoch fehlschlug. Die Mutter der Familie habe versucht, den Fremdkörper aus dem Mund des Hundes zu holen, aber der panische Pitbull habe zugebissen.