Am zweiten Stern rechts und dann immer geradeaus. So heißt es in der Geschichte vom Jungen, der für immer Kind bleiben will und zusammen mit Wendy Darling und ihren Brüdern durchs Nimmerland fliegt. Seit mehr als 100 Jahren beflügelt Peter Pan, die Figur des schottischen Schriftstellers James Matthew Barrie, die Fantasie der Kinder weltweit. Es gibt Zeichentrick- und Filmadaptionen des Buches - und ein Ballettmärchen, das in Kooperation zwischen dem italienischen Choreografen Emanuele Soavi und dem niederländischen Komponisten Han Otten entstand. Uraufführung durch die Tanz-Kompagnie des Gärtnerplatztheaters war 2016 im Cuvilliéstheater. Am Samstag, 5. Februar, ist Peter Pan zurück, er betritt nun zum ersten Mal die Bühne des Gärtnerplatztheaters, samt Tiger Lillys Stamm, den verlorenen Jungs und natürlich Käpt'n Hook.

Ballettmärchen Peter Pan, Sa., 5. Februar, Staatstheater am Gärtnerplatz, Gärtnerplatz 3, Karten unter www.gaertnerplatztheater.de