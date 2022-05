Auf einem seiner Spaziergänge durch Prag läuft Peter Becher über die Legionen-Brücke zum Kampa-Park hinunter. Er sieht dort auf einer Mauer eine Malerei, die den berühmten Politiker und Schriftsteller Václav Havel zeigt, lachend und rauchend, ein Weinglas in der Hand, dazu der Spruch: "Life is mystery, his life is history". Auch von solchen Funden erzählt der ehemalige langjährige Geschäftsführer des Adalbert-Stifter-Vereins München in seinem "Prager Tagebuch" (Vitalis). Wer mit diesem Tage- und Foto-Buch in Gedanken oder leibhaftig durch Prag reist, erfährt viel Atmosphärisches abseits ausgetretener Kafka-Pfade, viel auch von der historischen Komplexität dieser Stadt. Becher stellt sein Buch nun bei einem Abend im Sudetendeutschen Haus vor, an dem noch zwei weitere Autorinnen zu Gast sind: Ursula Haas mit ihren Alltags-Notaten "Zerzauste Tage" (edition bodoni) und Angelika Overath mit ihrer kulinarischen Kulturgeschichte "Krautwelten" (Insel).

Prager Tagebuch u.a., Mo., 30. Mai, 18.30 Uhr, Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, sudetendeutsche-akademie.eu